Названа возможная причина жесткой посадки Ан-2
Вероятной причиной жесткой посадки Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа могло стать непрогнозируемое сильное обледенение, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Валерия Остапчука.
По его словам, самолет имел сертификат летной годности, вовремя проходил все технические осмотры и ремонты. Экипаж перед вылетом выполнил все необходимые предполетные процедуры.
Остапчук указал, что метеоусловия ухудшились стремительно, экипаж решил не производить посадку в Каратайке и следовать на запасной аэродром Варандей. Отмечается, что точную причину установит комиссия межгосударственного авиационного комитета.
Ранее по факту крушений Ан-2 было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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