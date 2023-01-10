Названа возможная причина жесткой посадки Ан-2

Вероятной причиной жесткой посадки Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа могло стать непрогнозируемое сильное обледенение, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Валерия Остапчука.

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По его словам, самолет имел сертификат летной годности, вовремя проходил все технические осмотры и ремонты. Экипаж перед вылетом выполнил все необходимые предполетные процедуры.

Остапчук указал, что метеоусловия ухудшились стремительно, экипаж решил не производить посадку в Каратайке и следовать на запасной аэродром Варандей. Отмечается, что точную причину установит комиссия межгосударственного авиационного комитета.

Ранее по факту крушений Ан-2 было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Российская АвиацияКрушениеСамолетыАн-2
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