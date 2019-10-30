Появились новые подробности бойни в воинской части в Забайкалье
Солдат-срочник, застреливший восемь сослуживцев в Забайкальском крае, изначально собирался убить только одного офицера, а «все остальные попали под раздачу». Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источник, знакомый с ходом следствия.
Ранее НСН писала, что Рамиля Шамсутдинова перед ЧП окунали головой в унитаз, а также избивали. С таким заявлением выступила глава «Комитета солдатских матерей» Забайкальского края Валентина Мордова. Она добавила, что расправу над военнослужащим учинил старший лейтенант, которому не понравилось, как тот вымыл туалет.
Как напоминают Дни.ру, трагедия произошла в Забайкалье, в воинской части в поселке Горный 25 октября. Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам во время смены караула.
Кстати, полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с НСН заявил, что среди военнослужащих практически невозможно заранее выявить тех, кто готов обратить оружие против сослуживцев. «Изменить это практически невозможно. Вы имеете дело с человеком, которого из домашней обстановки переместили в среду молодых самцов – таких же, как и он сам. Представляете себе этот обезьянник, грубо говоря? Кому-то захочется стать царем горы, скорее всего, это всегда происходит, потому что такой микросоциум. В разных формах, иногда в жестких, иногда в мягких», - сказал он.
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