Появились новые подробности бойни в воинской части в Забайкалье

Солдат-срочник, застреливший восемь сослуживцев в Забайкальском крае, изначально собирался убить только одного офицера, а «все остальные попали под раздачу». Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источник, знакомый с ходом следствия.

Ранее НСН писала, что Рамиля Шамсутдинова перед ЧП окунали головой в унитаз, а также избивали. С таким заявлением выступила глава «Комитета солдатских матерей» Забайкальского края Валентина Мордова. Она добавила, что расправу над военнослужащим учинил старший лейтенант, которому не понравилось, как тот вымыл туалет.

Как напоминают Дни.ру, трагедия произошла в Забайкалье, в воинской части в поселке Горный 25 октября. Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам во время смены караула.