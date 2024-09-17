Повышенный уровень цезия зафиксировали в Норвегии

Рост уровня концентрации радиоактивного изотопа цезия-137 был зафиксирован в Норвегии. Об этом сообщает Barents Observer со ссылкой на Норвежское управление радиационной и ядерной безопасности (DSA).

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Сообщается, что повышение уровня опасного вещества было зафиксировано во время еженедельного анализа фильтров станций радиационного мониторинга на российско-финской границе — в Сванховде и Викшефьеле. Повышение было зафиксировано 9-12 сентября.

При этом, по словам сотрудника DSA Бредо Меллера, опасности для людей и экологии такое повышение не представляет. Дополнительный анализ будет выполнен в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Ропотребнадзор не выявил превышения допустимых показателей радиоактивных веществ после утечки нескольких тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».

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ФОТО: РИА Новости
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