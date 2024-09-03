Грузовик с урановыми отходами попал в ДТП в Киргизии

Грузовик, перевозивший урановые отходы, попал в ДТП в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

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По данным ведомства, инцидент произошёл в селе Мин-Куш, где специализированный автомобиль съехал с дороги и накренился.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обследовали территорию и установили, что «вреда окружающей среде нанесено не было».

«Урановые отходы не высыпались... Их безопасно перегрузили в другой грузовик и вывезли с места ЧП», - заключили в министерстве.

Ранее в Австралии нашли капсулу с радиоактивным цезием-137, которая выпала из грузового автомобиля горнодобывающей компании Rio Tinto, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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