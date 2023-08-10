Поврежденный взрывом завод в Сергиевом Посаде пообещал помочь пострадавшим

Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде при взрыве 9 августа понес «существенный ущерб», который пока оценивается, сообщили представители предприятия.

Там уточнили, что имущество предприятия было застраховано. «Пострадавшим сотрудникам и их семьям будет оказана необходимая поддержка», - говорится в сообщении ЗОМЗ.

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По последним данным, ранены 60 человек, одна женщина скончалась от полученных ранений. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной.

Представители завода добавили, что взрыв произошел на складе компании, которая находится на территории, прилегающей к ЗОМЗ. 10 августа Следственный комитет России заявил об обысках и задержании технического директора компании «Пиро-Росс», которая занимала этот склад.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергиев ПосадВзрыв

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