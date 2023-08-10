Cпасатели ищут 12 пропавших человек после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Спасатели вторые сутки ищут 12 человек, чья судьба неизвестна после взрыва на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Было очень мощно»: очевидец описал момент взрыва в Сергиевом Посаде

Поиски пропавших людей продолжаются, уточнил собеседник агентства.

Накануне на месте взрыва при разборе завалов были обнаружены фрагменты тел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на СМИ.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеСергиев Посад

Горячие новости

Все новости

партнеры