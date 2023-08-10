Cпасатели ищут 12 пропавших человек после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
10 августа 202310:31
Спасатели вторые сутки ищут 12 человек, чья судьба неизвестна после взрыва на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Поиски пропавших людей продолжаются, уточнил собеседник агентства.
Накануне на месте взрыва при разборе завалов были обнаружены фрагменты тел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на СМИ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru