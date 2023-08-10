Обыски провели в фирме «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде

Как отметили в ведомстве, в компании изъяты важные для следствия документы, сотрудники допрошены. Правоохранители задержали технического директора фирмы в качестве подозреваемого.

«Для ... всестороннего и объективного расследования уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ), возбужденное по факту происшествия ... в Сергиевом Посаде, передано в аппарат ГСУ СК России по Московской области», — отметили в Следкоме.

В среду на территории Загорского оптико-механического завода прогремел взрыв. По данным прокуратуры, ЧП произошло на складе пиротехники, пишет RT. Пострадали 60 человек, по последним данным, еще 12 числятся пропавшими.

