Обыски провели в фирме «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде
Обыски прошли в компании «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде накануне произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Как отметили в ведомстве, в компании изъяты важные для следствия документы, сотрудники допрошены. Правоохранители задержали технического директора фирмы в качестве подозреваемого.
«Для ... всестороннего и объективного расследования уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ), возбужденное по факту происшествия ... в Сергиевом Посаде, передано в аппарат ГСУ СК России по Московской области», — отметили в Следкоме.
В среду на территории Загорского оптико-механического завода прогремел взрыв. По данным прокуратуры, ЧП произошло на складе пиротехники, пишет RT. Пострадали 60 человек, по последним данным, еще 12 числятся пропавшими.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обыски провели в фирме «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде
- Cпасатели ищут 12 пропавших человек после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
- Жителя Самарской области задержали за отправку Киеву данных о военных эшелонах
- Третьего обвиняемого в избиении участника СВО заочно арестовали в Забайкалье
- Советник главы Крыма предупредил об утилизации боеприпасов в регионе
- Пушилин: От Клещеевки почти ничего не осталось после боев
- Режим ЧП ввели в Эквадоре после убийства кандидата в президенты
- В Москве увеличат число медленных зон для электросамокатов
- В Ровненской области Украины загорелась нефтебаза
- Балицкий заявил, что ВСУ не дошли даже до первой линии российской обороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru