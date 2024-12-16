С танкера «Волгонефть 239» спасли всех членов экипажа
Эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть 239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, возобновили с улучшением погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«В районе поселка Волна возобновлена эвакуация экипажа... Спасены 5 человек», — рассказали агентству.
Как отмечали экстренные службы, угрозы жизни другим морякам на борту нет, пишет Ura.ru.
Позже в МЧС сообщили, что операция по спасению экипажа завершилась, на берег эвакуировали всех 14 человек.
Накануне танкер «Волгонефть 239» с 14 моряками получил повреждение и сел на мель в Керченском проливе. Кроме того, потерпело бедствие грузовое судно «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа. Моряков эвакуировали, 11 из них госпитализировали, один человек погиб.
По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал шторм в Черном море. В результате произошел разлив нефтепродуктов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru