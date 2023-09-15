Потерявшийся пенсионер провел в лесу под Новгородом девять дней

В Новгородской области пенсионер заблудился и провел там девять дней, пишет МЧС России в Telegram-канале.

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Мужчина пошел в лес за грибами в Старорусском районе. В спасательном ведомстве отметили, что это опасная, болотистая местность.

В спасении мужчины участвовали спасатели и волонтеры. Пожилого человека вывезли из леса на болотоходе, после чего передали врачам.

Накануне в Кургане нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Чалабов
ТЕГИ:МЧС РФЛесНовгородская Область

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