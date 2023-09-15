Потерявшийся пенсионер провел в лесу под Новгородом девять дней
15 сентября 202312:09
В Новгородской области пенсионер заблудился и провел там девять дней, пишет МЧС России в Telegram-канале.
Мужчина пошел в лес за грибами в Старорусском районе. В спасательном ведомстве отметили, что это опасная, болотистая местность.
В спасении мужчины участвовали спасатели и волонтеры. Пожилого человека вывезли из леса на болотоходе, после чего передали врачам.
Накануне в Кургане нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru