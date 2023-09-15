Потерявшийся пенсионер провел в лесу под Новгородом девять дней

Мужчина пошел в лес за грибами в Старорусском районе. В спасательном ведомстве отметили, что это опасная, болотистая местность.

В спасении мужчины участвовали спасатели и волонтеры. Пожилого человека вывезли из леса на болотоходе, после чего передали врачам.

Накануне в Кургане нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

