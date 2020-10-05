Потерявшие сознание псковские школьники доставлены в больницу
5 октября 202014:31
13 псковских школьников, которые потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в городе Великие Луки, госпитализированы.
Состояние подростков медики оценивают как среднее и тяжелое. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
О причине инцидента пока ничего не сообщается.
Ранее в понедельник в Минпросвещения РФ опровергли перевод российских школ на дистанционное обучение. В ведомстве назвали эти данные недостоверными.
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5 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru