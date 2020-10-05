Потерявшие сознание псковские школьники доставлены в больницу

13 псковских школьников, которые потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в городе Великие Луки, госпитализированы.

Состояние подростков медики оценивают как среднее и тяжелое. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Минпросвещения предложило ввести ответственных за школьные предметы

О причине инцидента пока ничего не сообщается.

Ранее в понедельник в Минпросвещения РФ опровергли перевод российских школ на дистанционное обучение. В ведомстве назвали эти данные недостоверными.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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