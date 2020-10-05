Минпросвещения опровергло данные о переводе школ на дистанционку
В Минпросвещения РФ опровергли перевод российских школ на дистанционное обучение, передаёт РИА Новости. Там назвали эти данные недостоверными.
Ранее российские СМИ опубликовали информацию о переходе школ Москвы на «удалёнку», объясняя это ростом количества случаев заражения коронавирусом.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась и медучреждения постепенно загружаются, а число больных близится к 1 тысяче в день. Справиться с наплывом заражённых стационарам позволяет ввод дополнительных корпусов.
По данным сайта стопкоронавирус.рф на 5 октября 2020 года, всего в России зафиксировано 1 225 889 случаев COVID-19, из них 307 477 пациентов в Москве, в том числе 3 537 новых заражённых за последние сутки. 253 944 человек выздоровели, 5 370 больных скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru