Минпросвещения опровергло данные о переводе школ на дистанционку

В Минпросвещения РФ опровергли перевод российских школ на дистанционное обучение, передаёт РИА Новости. Там назвали эти данные недостоверными.

Ранее российские СМИ опубликовали информацию о переходе школ Москвы на «удалёнку», объясняя это ростом количества случаев заражения коронавирусом.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась и медучреждения постепенно загружаются, а число больных близится к 1 тысяче в день. Справиться с наплывом заражённых стационарам позволяет ввод дополнительных корпусов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 5 октября 2020 года, всего в России зафиксировано 1 225 889 случаев COVID-19, из них 307 477 пациентов в Москве, в том числе 3 537 новых заражённых за последние сутки. 253 944 человек выздоровели, 5 370 больных скончались.

