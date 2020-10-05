Минпросвещения предложило ввести ответственных за школьные предметы

Чиновники, ответственные за каждый конкретный предмет школьной программы, должны появиться в России на федеральном уровне, передает РИА Новости слова директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгения Семченко.

По его словам, в России на федеральном уровне никогда не было такого человека, сейчас планируется создать чиновников, «конкретно отвечающих за то или иное направление деятельности, в том числе отвечающих за содержание предметов и образовательных программ».

Также эти люди, по мысли Семченко, должны координировать в стране вопросы здоровья детей в системе общего образования.

Ранее председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в эфире НСН обвинил Рособрнадзор в неготовности российских школ к дистанционному образованию.



