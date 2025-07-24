Следком РФ подтвердил гибель всех людей на борту разбившегося Ан-24

По её словам, по факту крушения было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

«Для оказания практической помощи в расследовании... на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства», - добавила она.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося Ан-24, летевшего из Благовещенска в Тынду, находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, сообщает RT.

