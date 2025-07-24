Следком РФ подтвердил гибель всех людей на борту разбившегося Ан-24
Все лица, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Амурской области самолёта Ан-24, погибли. Об этом заявила офицциальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По её словам, по факту крушения было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».
«Для оказания практической помощи в расследовании... на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства», - добавила она.
Ранее стало известно, что на борту разбившегося Ан-24, летевшего из Благовещенска в Тынду, находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России призвали запретить мигрантам заниматься бойцовскими видами спорта
- В АКИТ ждут закрытия 90% ПВЗ в случае их запрета в жилых домах
- Политолог Марков объяснил, почему Путину не стоит встречаться с Зеленским
- Пасынок Сырского прокомментировал информацию о помощи главкома ВСУ отцу в РФ
- Герой комедии: Павла Деревянко сравнили с Андреем Мироновым
- Анонсированы посмертные мемуары Оззи Осборна
- Психолог предупредил о последствиях дружбы между начальством и подчиненным
- Следком РФ подтвердил гибель всех людей на борту разбившегося Ан-24
- Мирный житель пострадал при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области
- Пятеро сотрудников РЖД погибли в авиакатастрофе в Амурской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru