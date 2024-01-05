Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят 4,74 миллиарда иен

Власти Японии выделят 4,74 млрд иен ($32,5 млн) помощи пострадавшим после землетрясения и цунами районам. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на министра иностранных дел страны Сюнъити Судзуки.

Число жертв землетрясений в Японии возросло до 92

Правительство направит средства из запасного фонда.

«Помощь пострадавшим должна быть быстрой», — указал Судзуки.

Ранее в Японии произошла серия мощных землетрясений, по последним данным, в результате ЧП погибли 92 человека. Еще 179 человек числятся пропавшими без вести, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеПострадавшиеЗемлетрясениеЯпония

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