Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят 4,74 миллиарда иен
5 января 202410:22
Власти Японии выделят 4,74 млрд иен ($32,5 млн) помощи пострадавшим после землетрясения и цунами районам. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на министра иностранных дел страны Сюнъити Судзуки.
Правительство направит средства из запасного фонда.
«Помощь пострадавшим должна быть быстрой», — указал Судзуки.
Ранее в Японии произошла серия мощных землетрясений, по последним данным, в результате ЧП погибли 92 человека. Еще 179 человек числятся пропавшими без вести, пишет RT.
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- Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят 4,74 миллиарда иен
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru