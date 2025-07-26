Кинопарк «Москино» назвали новой точкой притяжения москвичей
Проведение музыкального фестиваля “НАШИ в ГОРОДЕ” доказало, что кинопарк «Москино» стал новым культурным центром Москвы, заявила Ситора Даргель в пресс-центре НСН.
Фестивальная площадка кинопарка «Москино» готова разместить тысячи зрителей, она становится новой точкой притяжения москвичей, рассказала начальник управления по событийному маркетингу АНО «Кинопарк» Ситора Даргель в пресс-центре НСН.
В кинопарке «Москино» 26 и 27 июля проходит музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». В эти два летних дня перед зрителями выступят 20 популярных групп и артистов, каждый из которых представит часовой сет. Помимо концертов гостей ждет яркая развлекательная программа с тематическими площадками, на которых можно отлично провести время всей семьей. Даргель подчеркнула, что это доказывает состоятельность площадки как места проведения массовых мероприятий.
«Мы готовы к масштабным фестивалям, у нас все есть для этого: пространство, инфраструктура. Мы очень рады, что проводим “НАШИ в ГОРОДЕ” в этом году и надеемся, что у нас пройдет и “НАШЕСТВИЕ” и “НАШИ в ГОРОДЕ” в следующем году. Площадка позволяет принять и разместить большое количество гостей, она уже принимала мероприятия такого уровня. Это новая точка притяжения для жителей Москвы», — заключила она.
Ранее гендиректор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева в пресс-центре НСН раскрыла секрет названия фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ».
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