Фестивальная площадка кинопарка «Москино» готова разместить тысячи зрителей, она становится новой точкой притяжения москвичей, рассказала начальник управления по событийному маркетингу АНО «Кинопарк» Ситора Даргель в пресс-центре НСН.

В кинопарке «Москино» 26 и 27 июля проходит музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». В эти два летних дня перед зрителями выступят 20 популярных групп и артистов, каждый из которых представит часовой сет. Помимо концертов гостей ждет яркая развлекательная программа с тематическими площадками, на которых можно отлично провести время всей семьей. Даргель подчеркнула, что это доказывает состоятельность площадки как места проведения массовых мероприятий.