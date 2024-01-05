Число жертв землетрясений в Японии возросло до 92

Число погибших при землетрясениях в Японии увеличилось до 92. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.

Руины домов, погибшие и страх: Землетрясения в Японии продолжаются четвертый день

Известно, что из-за стихийного бедствия пострадали более 250 человек, кроме того, экстренные службы не могут установить местонахождение 242 граждан.

Наибольший ущерб после серии землетрясений зафиксирован в префектуре Исикава, где разрушено более 250 домов. Еще 200 построек были уничтожены из-за пожаров. Оценка масштаба ущерба продолжается.

Серия мощных землетрясений магнитудой до 7,6 произошла в Японии 1 января, сейсмологи предупреждали о возможных сильных афтершоках в течение недели, напоминает «Свободная пресса». Из-за подземных толчков на АЭС «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата вылилась радиоактивная вода из охладительных бассейнов двух реакторов, пишет RT.

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