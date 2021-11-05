Пострадавший в драке с кавказцами мужчина занимался мошенничеством

Выяснилось, что 31-летний Александр Ж. вместо дорогостоящего фильтра для воды установил клиенту неработающую самоделку, получив за работу 65 тысяч рублей. Известно, что в афере участвовала также 25-летняя супруга мужчины.

Ранее стало известно со слов отца мальчика, на которых напали в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, что один из злоумышленников нанес удар по щеке ребенка, другой был с ножом в руке. Об этом сообщили подробности инцидента в пресс-службе прокуратуры Москвы.

