Пострадавший в драке с кавказцами мужчина занимался мошенничеством

Мужчина, на которого во время прогулки с ребенком, напала группа кавказцев в Новых Ватутинках, был судим за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Следственный комитет выясняет обстоятельства избиения отца с ребенком в Новой Москве

Выяснилось, что 31-летний Александр Ж. вместо дорогостоящего фильтра для воды установил клиенту неработающую самоделку, получив за работу 65 тысяч рублей. Известно, что в афере участвовала также 25-летняя супруга мужчины.

Ранее стало известно со слов отца мальчика, на которых напали в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, что один из злоумышленников нанес удар по щеке ребенка, другой был с ножом в руке. Об этом сообщили подробности инцидента в пресс-службе прокуратуры Москвы.

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