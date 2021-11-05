Пострадавший в драке с кавказцами мужчина занимался мошенничеством
Мужчина, на которого во время прогулки с ребенком, напала группа кавказцев в Новых Ватутинках, был судим за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Выяснилось, что 31-летний Александр Ж. вместо дорогостоящего фильтра для воды установил клиенту неработающую самоделку, получив за работу 65 тысяч рублей. Известно, что в афере участвовала также 25-летняя супруга мужчины.
Ранее стало известно со слов отца мальчика, на которых напали в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, что один из злоумышленников нанес удар по щеке ребенка, другой был с ножом в руке. Об этом сообщили подробности инцидента в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 735 / сут.
Умерли
244 тыс.+1 192 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+28 605 / сут.
- Brent выросла в цене до $81,78 за баррель
- Пострадавший в драке с кавказцами мужчина занимался мошенничеством
- Рошаль раскритиковал медработников скорой помощи в ЕАО после их увольнения
- В Оренбургской области с 8 ноября отменят ограничения нерабочих дней
- Медики заявили, что президент Чехии не вернется к работе в полном объеме
- СМИ: Погибший российский дипломат причастен к ФСБ
- Зеленский ратифицировал закон против олигархов
- На шахте «Таштагольская» в Кузбассе началась проверка после задымления
- Мясников предупредил о неоднозначности ситуации с увольнением работников скорой в ЕАО
- Напавший на мужчину с ребенком ударил мальчика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru