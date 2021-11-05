Напавший на мужчину с ребенком ударил мальчика
По словам отца мальчика, на которых напали в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, один из злоумышленников нанес удар по щеке ребенка, другой был с ножом в руке, сообщили подробности инцидента в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож», - отметили в пресс-службе.
Расследование инцидента и соблюдение процессуальных прав малолетнего находятся под контролем прокуратуры.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) проверяет обстоятельства избиения группой кавказцев мужчины с ребенком в Новой Москве по статье «Хулиганство».
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