Напавший на мужчину с ребенком ударил мальчика

«Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож», - отметили в пресс-службе.

Расследование инцидента и соблюдение процессуальных прав малолетнего находятся под контролем прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) проверяет обстоятельства избиения группой кавказцев мужчины с ребенком в Новой Москве по статье «Хулиганство».

