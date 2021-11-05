Следственный комитет выясняет обстоятельства избиения отца с ребенком в Новой Москве
Следственный комитет (СК) проверяет обстоятельства избиения группой кавказцев мужчины с ребенком в Новой Москве по статье «Хулиганство». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего помощника главы Главного СУ СК по Москве Юлию Иванову.
«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметила Иванова.
В ведомстве также заявили, что ход расследования контролирует руководство ГУ МВД России по г. Москве.
Также стало известно, что полицейские смогли установить личность отца несовершеннолетнего ребёнка, на которого группа мужчин напала в Новых Ватутинках.
В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, идет анализ записей с камер видеонаблюдения.
Ранее в сети появилось видео, где мужчина с ребенком, на которого напали, предлагает нападавшим драться один на один.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru