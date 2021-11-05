Следственный комитет выясняет обстоятельства избиения отца с ребенком в Новой Москве

Следственный комитет (СК) проверяет обстоятельства избиения группой кавказцев мужчины с ребенком в Новой Москве по статье «Хулиганство». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего помощника главы Главного СУ СК по Москве Юлию Иванову.

Четверо неизвестных избили мужчину с маленьким ребенком в Новой Москве

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметила Иванова.

В ведомстве также заявили, что ход расследования контролирует руководство ГУ МВД России по г. Москве.

Также стало известно, что полицейские смогли установить личность отца несовершеннолетнего ребёнка, на которого группа мужчин напала в Новых Ватутинках.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, идет анализ записей с камер видеонаблюдения.

Ранее в сети появилось видео, где мужчина с ребенком, на которого напали, предлагает нападавшим драться один на один.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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