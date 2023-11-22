Минобороны: ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом

Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать Крым украинскими беспилотниками самолетного типа. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

Попытку нападения пресекли 22 ноября около 07:30 мск, отмечает телеканал «360».

«Дежурными средствами ПВО три ... аппарата уничтожено над территорией Республики Крым», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее военное ведомство сообщило об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВСУ в западной части Черного моря. Суда следовали в направлении Крыма, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороныКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры