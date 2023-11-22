Минобороны: ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом
22 ноября 202308:49
Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать Крым украинскими беспилотниками самолетного типа. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Попытку нападения пресекли 22 ноября около 07:30 мск, отмечает телеканал «360».
«Дежурными средствами ПВО три ... аппарата уничтожено над территорией Республики Крым», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее военное ведомство сообщило об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВСУ в западной части Черного моря. Суда следовали в направлении Крыма, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru