Мужчина пострадал при атаке дрона в белгородском селе Козинка
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Из-за падения беспилотника с последующей детонацией пострадал мужчина, он получил осколочные ранения нижних конечностей. Медики доставили раненого в Центральную районную больницу, ему оказывают необходимую помощь.
«В результате взрыва также поврежден один автомобиль», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле Рыльского района региона со стороны ВСУ, никто не пострадал, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru