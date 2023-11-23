Мужчина пострадал при атаке дрона в белгородском селе Козинка

Из-за падения беспилотника с последующей детонацией пострадал мужчина, он получил осколочные ранения нижних конечностей. Медики доставили раненого в Центральную районную больницу, ему оказывают необходимую помощь.

«В результате взрыва также поврежден один автомобиль», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле Рыльского района региона со стороны ВСУ, никто не пострадал, напоминает «Свободная пресса».

