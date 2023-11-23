Мужчина пострадал при атаке дрона в белгородском селе Козинка

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области ранены двое мужчин в результате атак ВСУ

Из-за падения беспилотника с последующей детонацией пострадал мужчина, он получил осколочные ранения нижних конечностей. Медики доставили раненого в Центральную районную больницу, ему оказывают необходимую помощь.

«В результате взрыва также поврежден один автомобиль», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле Рыльского района региона со стороны ВСУ, никто не пострадал, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: t.me/vvgladkov
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