Стрелок из Екатеринбурга оказался уволенным из органов МВД сотрудником

По его данным, злоумышленник работал рядовым инспектором ППС, по званию был старшим прапорщиком милиции.

Напомним, стрельба велась из охотничьего карабина по людям во дворе. Ранения получили девочка. Она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Также ранен сотрудник Росгвардии.

