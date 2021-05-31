Стрелок из Екатеринбурга оказался уволенным из органов МВД сотрудником
Стрелок, открывший огонь в Екатеринбурге, был уволен из органов МВД более 10 лет назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
По его данным, злоумышленник работал рядовым инспектором ППС, по званию был старшим прапорщиком милиции.
Напомним, стрельба велась из охотничьего карабина по людям во дворе. Ранения получили девочка. Она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Также ранен сотрудник Росгвардии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 694 / сут.
Умерли
121 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+7 386 / сут.
- Стрелок из Екатеринбурга оказался уволенным из органов МВД сотрудником
- Süddeutsche Zeitung: спецслужбы Дании помогли США следить за Меркель и Штайнмайером
- Стрельба в Екатеринбурге: двое раненых
- Россияне пожаловались на главные страхи из-за ипотеки
- 34-летний бегун скончался во время всероссийского полумарафона «Забег» в Калининграде
- Партия Саакашвили сняла бойкот парламента
- Байден раскрыл тему для переговоров с Путиным
- В Крыму отреагировали на отказ «Белавиа» летать в Крым
- В Таиланде обнаружили тело украинского посла
- В Тулуне введен режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru