Стрелок из Екатеринбурга оказался уволенным из органов МВД сотрудником

Стрелок, открывший огонь в Екатеринбурге, был уволен из органов МВД более 10 лет назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Стрельба в Екатеринбурге: двое раненых

По его данным, злоумышленник работал рядовым инспектором ППС, по званию был старшим прапорщиком милиции.

Напомним, стрельба велась из охотничьего карабина по людям во дворе. Ранения получили девочка. Она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Также ранен сотрудник Росгвардии.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЕкатеринбургОружиеСтрельбаПолиция
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