Глава района Курской области рассказал о ранении при атаке беспилотника
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев в интервью «Известиям» сообщил подробности атаки беспилотника, в результате которой он получил ранение.
Он рассказал, что инцидент произошел во время его поездки, когда в служебный автомобиль ударил беспилотный летательный аппарат.
По словам Волобуева, он успел покинуть машину до удара, выпрыгнув на ходу. В результате он получил травмы при падении, не смог сразу встать и самостоятельно выбрался на обочину. Проезжавшие мимо военные заметили его и доставили в больницу.
Чиновник отметил, что не ожидал личного звонка от президента России Владимира Путина после случившегося. По словам Волобуева, глава государства выразил благодарность ему и другим руководителям приграничных районов, а также волонтерам, за то, что они продолжают выполнять свои обязанности в условиях обстрелов и помогают местным жителям, передает «Радиоточка НСН».
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