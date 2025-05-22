Глава района Курской области рассказал о ранении при атаке беспилотника

По словам Волобуева, он успел покинуть машину до удара, выпрыгнув на ходу. В результате он получил травмы при падении, не смог сразу встать и самостоятельно выбрался на обочину. Проезжавшие мимо военные заметили его и доставили в больницу.

Чиновник отметил, что не ожидал личного звонка от президента России Владимира Путина после случившегося. По словам Волобуева, глава государства выразил благодарность ему и другим руководителям приграничных районов, а также волонтерам, за то, что они продолжают выполнять свои обязанности в условиях обстрелов и помогают местным жителям, передает «Радиоточка НСН».

