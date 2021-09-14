Пострадавшая при сходе ледника в КЧР госпитализирована в тяжелом состоянии

Пострадавшая при сходе ледника в Карачаево-Черкессии госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на главврача Карачаевской центральной городской и районной больницы Батыра Хапаева.

По словам врача, пациентка находится в сознании, ей проводится операция. У нее диагностированы травма левой стопы, большая кровопотеря и травматический шок.

В республиканском ГУ МЧС России сообщили, что инцидент со сходом ледника произошёл на высоте 2200 метров в Алибекском ущелье. Два человека погибли. Погибшие и пострадавшие были в группе туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода, а также Красноярского края.

