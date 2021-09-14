Турист погиб в Карачаево-Черкесии при сходе ледника
Один человек погиб и двое пострадали при сходе ледника Алибек в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл на высоте 2200 метров. Погибший и пострадавшие были в группе туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода, а также Красноярского края, которые не зарегистрировались в подразделении МЧС.
Ранее при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке погибли двое туристов, входившие в состав зарегистрированной туристической группы.
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