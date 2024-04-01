Курский губернатор сообщил о выезде жителей Тёткино из-за обстрелов
Жители посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области покидают место своего жительства из-за оперативной обстановки на фоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт на заседания областного правительства.
По данным главы Курской области, населённый пункт уже покинули две трети его постоянных жителей. Они решили остановиться самостоятельно у своих родственников или в организованных властями пунктах временного размещения.
Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», губернатор уточнил, что любой житель может в любое время суток обратиться в районную администрацию за помощью. Старовойт подтвердил, что Тёткино в последнее время оказывается под ударами ВСУ практически каждый день.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru