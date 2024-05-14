Пострадавшая от упавшей наледи жительница Санкт-Петербурга получит 6,5 млн рублей
Пострадавшая от падения наледи жительница Санкт-Петербурга получит 6,5 млн рублей в качестве компенсации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Отмечается, что инцидент произошел на набережной реки Мойки 13 декабря 2021 года. Из-за полученных травм женщина осталась инвалидом.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В качестве ответчика выступала управлящая компания «БТК Девелопмент», которая должна будет выплатить не только моральный вред, но и судебные расходы в размере 83,7 тысячи рублей.
Ранее в городе Березники в Пермском крае женщина скончалась после падения наледи с крыши жилого дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru