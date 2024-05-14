Пострадавшая от упавшей наледи жительница Санкт-Петербурга получит 6,5 млн рублей

Отмечается, что инцидент произошел на набережной реки Мойки 13 декабря 2021 года. Из-за полученных травм женщина осталась инвалидом.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В качестве ответчика выступала управлящая компания «БТК Девелопмент», которая должна будет выплатить не только моральный вред, но и судебные расходы в размере 83,7 тысячи рублей.

Ранее в городе Березники в Пермском крае женщина скончалась после падения наледи с крыши жилого дома.

