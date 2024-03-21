Жительница Пермского края погибла из-за падения наледи с крыши дома
21 марта 202400:02
В городе Березники в Пермском крае женщина скончалась после падения наледи с крыши жилого дома, сообщает «РЕН ТВ».
Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу, которое было инициировано по факту произошедшего. Расследование продолжается. Другие подробности не сообщаются.
Ранее падения наледи с крыши дома стала причиной госпитализации двух подростков в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru