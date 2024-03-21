Жительница Пермского края погибла из-за падения наледи с крыши дома

В городе Березники в Пермском крае женщина скончалась после падения наледи с крыши жилого дома, сообщает «РЕН ТВ».

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Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу, которое было инициировано по факту произошедшего. Расследование продолжается. Другие подробности не сообщаются.

Ранее падения наледи с крыши дома стала причиной госпитализации двух подростков в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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