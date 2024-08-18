Постпред РФ в Вене: Приглашение главы МАГАТЭ на Курскую АЭС является своевременным шагом

«Необычный, но весьма своевременный и важный шаг», – заявил дипломат.

До этого гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ посетить Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов, чтобы дать оценку ситуации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит провокацию на Курской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

