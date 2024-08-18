Постпред РФ в Вене: Приглашение главы МАГАТЭ на Курскую АЭС является своевременным шагом
Приглашение главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию является важным и своевременным шагом, сообщил в Telegram представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Необычный, но весьма своевременный и важный шаг», – заявил дипломат.
До этого гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ посетить Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов, чтобы дать оценку ситуации.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит провокацию на Курской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru