В МИД РФ заявили о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС
Украинская сторона уже начала подготовку к нападению на Курскую атомную электростанцию (АЭС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский МИД обратился с призывом к Организации Объединенных Наций (ООН) и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) выступить с осуждением провокационных акций, которые собираются осуществить власти Украины.
Глава Росатома Алексей Лихачёв в свою очередь заявлял, что ВСУ могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике на всей планете.
Ранее беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, проходящую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru