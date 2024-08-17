В МИД РФ заявили о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС

Украинская сторона уже начала подготовку к нападению на Курскую атомную электростанцию (АЭС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Российский МИД обратился с призывом к Организации Объединенных Наций (ООН) и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) выступить с осуждением провокационных акций, которые собираются осуществить власти Украины.

Глава Росатома Алексей Лихачёв в свою очередь заявлял, что ВСУ могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике на всей планете.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, проходящую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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