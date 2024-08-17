В МИД РФ заявили о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС

Российский МИД обратился с призывом к Организации Объединенных Наций (ООН) и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) выступить с осуждением провокационных акций, которые собираются осуществить власти Украины.

Глава Росатома Алексей Лихачёв в свою очередь заявлял, что ВСУ могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике на всей планете.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, проходящую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС, напоминает «Радиоточка НСН».

