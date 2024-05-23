Пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская ушла в отставку

Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская покидает свой пост. Об этом представитель главы военного ведомства сообщила в соцсетях.

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При этом она указала, что переходит на другую должность, отмечает «Свободная пресса».

«Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала Марковская.

Россияна Марковская была назначена пресс-секретарем главы Минобороны в ноябре 2017 года. Специалист имеет чин государственного советника РФ 2-го класса.

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ФОТО: соцсети
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