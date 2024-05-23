Пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская ушла в отставку
23 мая 202407:32
Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская покидает свой пост. Об этом представитель главы военного ведомства сообщила в соцсетях.
При этом она указала, что переходит на другую должность, отмечает «Свободная пресса».
«Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала Марковская.
Россияна Марковская была назначена пресс-секретарем главы Минобороны в ноябре 2017 года. Специалист имеет чин государственного советника РФ 2-го класса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru