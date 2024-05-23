Пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская ушла в отставку

При этом она указала, что переходит на другую должность, отмечает «Свободная пресса».

«Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала Марковская.

Россияна Марковская была назначена пресс-секретарем главы Минобороны в ноябре 2017 года. Специалист имеет чин государственного советника РФ 2-го класса.

