Российский турист утонул на Филиппинах
20 марта 202615:59
Турист из РФ утонул во время отдыха на острове Боракай на Филиппинах. Об этом со ссылкой на российское посольство сообщает РИА Новости.
Уточняется, что причиной трагедии стало отбойное течение, которое унесло россиянина в открытое море.
«Также погиб местный спасатель, который пытался ему помочь», - говорится в сообщении.
В диппредставительстве добавили, что находятся в контакте с местными правоохранителями, а также родственниками погибшего туриста.
Ранее на Пхукете (Таиланд) в ДТП с микроавтобусом погибла россиянка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
