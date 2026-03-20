Российский турист утонул на Филиппинах

Уточняется, что причиной трагедии стало отбойное течение, которое унесло россиянина в открытое море.

«Также погиб местный спасатель, который пытался ему помочь», - говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что находятся в контакте с местными правоохранителями, а также родственниками погибшего туриста.

Ранее на Пхукете (Таиланд) в ДТП с микроавтобусом погибла россиянка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».