Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии
Российское посольство в Минске уведомили, что в Белоруссии были задержаны более 30 россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в посольство поступило соответствующее уведомление от белорусского МИД. Согласно документу, задержаны 32 гражданина РФ.
Ранее государственное агентство БелТА сообщило, что в ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании». Как после уточнило это же агентство, речь идёт о гражданах России - сотрудниках ЧВК «Вагнера». Еще один россиянин задержан на юге республики.
По утверждению БелТА, которое ссылается на неназванные источники в правоохранительных органах, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Выборы президента пройдут 9 августа.
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