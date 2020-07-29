Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии

Отмечается, что в посольство поступило соответствующее уведомление от белорусского МИД. Согласно документу, задержаны 32 гражданина РФ.

Ранее государственное агентство БелТА сообщило, что в ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании». Как после уточнило это же агентство, речь идёт о гражданах России - сотрудниках ЧВК «Вагнера». Еще один россиянин задержан на юге республики.

По утверждению БелТА, которое ссылается на неназванные источники в правоохранительных органах, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Выборы президента пройдут 9 августа.

