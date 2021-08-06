Посольство РФ: Россиян среди пострадавших в ДТП на западе Турции нет

Россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом на западе Турции нет. Об этом сообщили в российском посольстве в Анкаре. Авария произошла 6 августа в районе Сома провинции Маниса на западе Турции. Автобус, следовавший по маршруту Стамбул — Измир, въехал в припаркованный на обочине грузовик, отмечает RT.

В результате ДТП погибли девять человек, более 30 пострадали.