Посольство РФ: Россиян среди пострадавших в ДТП на западе Турции нет

Россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом на западе Турции нет. Об этом сообщили в российском посольстве в Анкаре. Авария произошла 6 августа в районе Сома провинции Маниса на западе Турции. Автобус, следовавший по маршруту Стамбул — Измир, въехал в припаркованный на обочине грузовик, отмечает RT.

В результате ДТП погибли девять человек, более 30 пострадали.

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Между тем, в больницах Турции остаются четверо россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в провинции Анталья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм. В четверг, 5 августа, стало известно, что самолет с 10 россиянами на борту, которые пострадали в автоаварии в Турции, совершил посадку в Самаре.

Напомним, ДТП произошло в турецкой провинции Анталья 2 августа. Автобус с российскими туристами следовал из Манавгата в аэропорт, однако на одной из развязок он протаранил ограждение, а затем перевернулся, вылетев на встречную полосу. В автобусе находились 22 россиянина, среди них девять детей. Позже стало известно о четырёх погибших, пишут Известия.

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ФОТО: pxhere.com
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