В Самару вернулись пострадавшие в ДТП в Турции россияне
5 августа 202104:03
Самолет с 10 россиянами на борту, которые пострадали в автоаварии в Турции, совершил посадку минувшей ночью в Самаре, сообщает РИА Новости.
Рейс ZF6394 прибыл из Антальи. В больницах Турции остаются шесть россиян. Еще два туриста прилетели домой 4 августа. В настоящее время они проходят дополнительные обследования.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что семьям погибших в ДТП в Турции будет выплачено по одному миллиону рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- В Самару вернулись пострадавшие в ДТП в Турции россияне
- Исследование: иммунологическая эффективность «Эпиваккороны» составляет 79%
- Вильфанд рассказал, когда в Москве наступает синоптическая осень
- Россия хочет испытать на МКС новую систему навигации
- У побережья Тайваня зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8
- В Госдуме высказались об отказе ОБСЕ от наблюдателей на выборах
- Украина ужесточила правила въезда для россиян
- Самолет рейса Екатеринбург — Москва произвел экстренную посадку в Казани
- Самолет с рейсом Екатеринбург-Москва подал сигнал тревоги
- Число выявленных в мире случаев COVID-19 превысило 200 млн
2 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru