В Самару вернулись пострадавшие в ДТП в Турции россияне

Самолет с 10 россиянами на борту, которые пострадали в автоаварии в Турции, совершил посадку минувшей ночью в Самаре, сообщает РИА Новости.

Семьи погибших в ДТП в Турции получат от самарских властей по 1 млн рублей

Рейс ZF6394 прибыл из Антальи. В больницах Турции остаются шесть россиян. Еще два туриста прилетели домой 4 августа. В настоящее время они проходят дополнительные обследования.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что семьям погибших в ДТП в Турции будет выплачено по одному миллиону рублей.

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