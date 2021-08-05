В Самару вернулись пострадавшие в ДТП в Турции россияне

Рейс ZF6394 прибыл из Антальи. В больницах Турции остаются шесть россиян. Еще два туриста прилетели домой 4 августа. В настоящее время они проходят дополнительные обследования.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что семьям погибших в ДТП в Турции будет выплачено по одному миллиону рублей.

