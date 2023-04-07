Посольство РФ подтвердило задержание Москалева в Белоруссии

В апреле прошлого года Москалева оштрафовали за пост в соцсетях, признав его дискредитацией российской армии. Вместе с тем, администрация школы, где училась его дочь Мария, пожаловались на рисунок ребенка. На уроке ИЗО девочка нарисовала антивоенный рисунок, изобразив женщину с ребенком, флаги Украины и России, и летящие ракеты.

В декабре в отношении Москалева, который воспитывал ребенка один, возбудили новое дело о дискредитации. Его отправили под домашний арест, а девочку – в приют. В ночь на 28 марта мужчина сбежал из страны, а суд приговорил его к двум годам колонии. Однако через несколько дней СМИ сообщили о задержании беглеца в Белоруссии.

