Посольство РФ подтвердило гибель россиянки в ходе протестов в Казахстане

В ходе массовых беспорядков в городе Тараз на юге Казахстана погибла россиянка 26 лет, у нее осталось трое детей. Об этом сообщает генеральное консульство России в Казахстане на своей странице в Facebook.

«Слов нет!» Мухин о реакции запада на погромы в Казахстане

Отмечается, что на молодую женщину М.В. Ким напали неизвестные, когда она покидала место работы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Генконсульство России в Алма-Ате передает, что вышло на связь с матерью погибшей, а также пообещало материальную помощь ее семье. Более того, в правоохранительные органы Казахстана направили запрос с требованием тщательно расследовать дело, передает журнал «Профиль».

13 января Минобороны заявило, что завершило вывоз россиян из Казахстана в связи со стабилизацией ситуации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиМатьГибельКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры