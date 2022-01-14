Посольство РФ подтвердило гибель россиянки в ходе протестов в Казахстане
В ходе массовых беспорядков в городе Тараз на юге Казахстана погибла россиянка 26 лет, у нее осталось трое детей. Об этом сообщает генеральное консульство России в Казахстане на своей странице в Facebook.
Отмечается, что на молодую женщину М.В. Ким напали неизвестные, когда она покидала место работы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Генконсульство России в Алма-Ате передает, что вышло на связь с матерью погибшей, а также пообещало материальную помощь ее семье. Более того, в правоохранительные органы Казахстана направили запрос с требованием тщательно расследовать дело, передает журнал «Профиль».
13 января Минобороны заявило, что завершило вывоз россиян из Казахстана в связи со стабилизацией ситуации.
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