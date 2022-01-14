Посольство РФ подтвердило гибель россиянки в ходе протестов в Казахстане

Отмечается, что на молодую женщину М.В. Ким напали неизвестные, когда она покидала место работы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Генконсульство России в Алма-Ате передает, что вышло на связь с матерью погибшей, а также пообещало материальную помощь ее семье. Более того, в правоохранительные органы Казахстана направили запрос с требованием тщательно расследовать дело, передает журнал «Профиль».

13 января Минобороны заявило, что завершило вывоз россиян из Казахстана в связи со стабилизацией ситуации.

