Минобороны завершила вывоз россиян из Казахстана

После обострения обстановке в Казахстане из-за акций протеста, россияне обратились руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой об эвакуации на родину. Накануне сообщалось, что самолеты Минобороны доставили в РФ более 2 тысяч россиян и иностранцев.

Авиасообщение между РФ и Казахстаном было приостановлено из-за массовых протестов в начале января. Участники акций выступили против резкого увеличения стоимости сжиженного газа в два раза. Рейсы авиакомпаний постепенно начнут возобновляться, начиная с 14 января.