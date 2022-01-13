Минобороны завершила вывоз россиян из Казахстана
Минобороны завершила вывоз россиян из Казахстана в связи со стабилизацией ситуации. Об этом сообщает МИД России, передает РИА Новости.
После обострения обстановке в Казахстане из-за акций протеста, россияне обратились руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой об эвакуации на родину. Накануне сообщалось, что самолеты Минобороны доставили в РФ более 2 тысяч россиян и иностранцев.
Авиасообщение между РФ и Казахстаном было приостановлено из-за массовых протестов в начале января. Участники акций выступили против резкого увеличения стоимости сжиженного газа в два раза. Рейсы авиакомпаний постепенно начнут возобновляться, начиная с 14 января.
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