Посольство: Данных о пострадавших россиянах в Абхазии нет
В посольство России в Сухуме данные о пострадавших во время акций протеста в Абхазии россиянах не поступали.
В диппредставительстве отметили, что есть обращения гот тех, кто застрял в пробках из-за перекрытия протестующими дорог. Люди говорят, что не могут проехать и просят прояснить ситуацию.
В посольстве называют обстановку «не критичной».
Протесты в Сухуме начались накануне на фоне задержания оппозиционеров, выступивших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
Митингующие собрались у здания Службы госбезопасности, перекрыли Гуминистинсткий мост, через который идет трасса в сторону российской границы, и Кондорский мост, ведущий к Грузии. Власти свезли к зданию СГБ военную технику.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа ранее заявил, что блокирование республиканской трассы является вопросом национальной безопасности. На заседании Совбеза республики он сказал, что «ситуация ухудшается».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru