Посольство: Данных о пострадавших россиянах в Абхазии нет

В посольство России в Сухуме данные о пострадавших во время акций протеста в Абхазии россиянах не поступали.

В диппредставительстве отметили, что есть обращения гот тех, кто застрял в пробках из-за перекрытия протестующими дорог. Люди говорят, что не могут проехать и просят прояснить ситуацию.

В посольстве называют обстановку «не критичной».