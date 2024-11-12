Посольство: Данных о пострадавших россиянах в Абхазии нет

В посольство России в Сухуме данные о пострадавших во время акций протеста в Абхазии россиянах не поступали.

В диппредставительстве отметили, что есть обращения гот тех, кто застрял в пробках из-за перекрытия протестующими дорог. Люди говорят, что не могут проехать и просят прояснить ситуацию.

В посольстве называют обстановку «не критичной».

Оппозиционеры в Абхазии заблокировали трассу и перекрыли мосты

Протесты в Сухуме начались накануне на фоне задержания оппозиционеров, выступивших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Митингующие собрались у здания Службы госбезопасности, перекрыли Гуминистинсткий мост, через который идет трасса в сторону российской границы, и Кондорский мост, ведущий к Грузии. Власти свезли к зданию СГБ военную технику.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа ранее заявил, что блокирование республиканской трассы является вопросом национальной безопасности. На заседании Совбеза республики он сказал, что «ситуация ухудшается».


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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Томас Тхайцук
ТЕГИ:Российское ПосольствоПротестыАбхазия

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