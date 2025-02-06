Посол: Обломки польского Ту-154 будут в России до конца расследования

По его словам, несмотря на официальный отказ от версии взрыва на борту самолета, польские власти не торопятся отказаться от обвинений в адрес авиадиспетчеров России. Дипломат напомнил, что польские власти хотят предъявить обвинения российским патологоанатомам, проводившим исследование останков жертв авиакатастрофы. По этой причине обломки Ту-154 будут находиться на территории РФ до окончания расследования.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося под Смоленском самолета президента Польши Леха Качиньского не было взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

