Экспертиза не подтвердила взрыв на борту Ту-154 Леха Качиньского

На борту разбившегося под Смоленском самолета президента Польши Леха Качиньского не было взрыва, заявил официальный представитель генпрокуратуры республики Пшемыслав Новак со ссылкой на результаты экспертизы.

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По словам Новака, в четверг сотрудники прокуратуры встретились с семьям погибших в авиакатастрофе. Им передали результаты физико-химических исследований и других экспертиз, отметил представитель ведомства.

«Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», - цитирует Новака РИА Новости.

Самолет Качиньского Ту-154 потерпел катастрофу под Смоленском в апреле 2010 года. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. Среди них сам главы государства с супругой, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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