Экспертиза не подтвердила взрыв на борту Ту-154 Леха Качиньского
На борту разбившегося под Смоленском самолета президента Польши Леха Качиньского не было взрыва, заявил официальный представитель генпрокуратуры республики Пшемыслав Новак со ссылкой на результаты экспертизы.
По словам Новака, в четверг сотрудники прокуратуры встретились с семьям погибших в авиакатастрофе. Им передали результаты физико-химических исследований и других экспертиз, отметил представитель ведомства.
«Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», - цитирует Новака РИА Новости.
Самолет Качиньского Ту-154 потерпел катастрофу под Смоленском в апреле 2010 года. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. Среди них сам главы государства с супругой, напоминает «Радиоточка НСН».
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