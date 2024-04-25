Экспертиза не подтвердила взрыв на борту Ту-154 Леха Качиньского

По словам Новака, в четверг сотрудники прокуратуры встретились с семьям погибших в авиакатастрофе. Им передали результаты физико-химических исследований и других экспертиз, отметил представитель ведомства.

«Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», - цитирует Новака РИА Новости.

Самолет Качиньского Ту-154 потерпел катастрофу под Смоленском в апреле 2010 года. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. Среди них сам главы государства с супругой, напоминает «Радиоточка НСН».

