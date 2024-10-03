В Польше заявили о получении доклада по авиакатастрофе под Смоленском

Международная комиссия завершила подготовку доклада по авиакатастрофе, которая произошла под Смоленском, в результате чего погиб президент Польши Лех Качиньский вместе с кабмином, сообщил Newsweek Polska министр юстиции Адам Боднар.

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По его словам, поступила комплексная оценка от международной группы экспертов. 700-страничный доклад переводят на польский язык.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося под Смоленском самолета президента Польши Леха Качиньского не было взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КрушениеПольша

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