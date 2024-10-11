Посмертную психиатрическую экспертизу назначили убийце супругов в Долгопрудном

Жителю Подмосковья, расстрелявшему супругов в микрорайоне Шереметьевский города Долгопрудного, назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета России Ольгу Врадий.

В торговом центре в Подмосковье произошла стрельба

По ее словам, преступление было совершено 11 октября. Злоумышленник выстрелил в соседскую супружескую пару не менее пяти раз — глава семейства погиб на месте, его жена была ранена в ногу и сумела спрятаться от преступника в лесу, ее отправили в больницу. Позже тело убийцы обнаружили в лесу с огнестрельной раной головы.

По данным ведомства, одним из мотивов преступления мог стать конфликт из-за места на парковке.

Ранее Псковский районный суд отправил под арест до 1 ноября местного жителя, который убил соседей за то, что те слушали громкую музыку.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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