Посмертную психиатрическую экспертизу назначили убийце супругов в Долгопрудном
Жителю Подмосковья, расстрелявшему супругов в микрорайоне Шереметьевский города Долгопрудного, назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета России Ольгу Врадий.
По ее словам, преступление было совершено 11 октября. Злоумышленник выстрелил в соседскую супружескую пару не менее пяти раз — глава семейства погиб на месте, его жена была ранена в ногу и сумела спрятаться от преступника в лесу, ее отправили в больницу. Позже тело убийцы обнаружили в лесу с огнестрельной раной головы.
По данным ведомства, одним из мотивов преступления мог стать конфликт из-за места на парковке.
Ранее Псковский районный суд отправил под арест до 1 ноября местного жителя, который убил соседей за то, что те слушали громкую музыку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Супердискотеку 90-х» отменили в Екатеринбурге
- Хакеры заставили роботы-пылесосы в США материться
- Президент Ирана принял приглашение Путина посетить РФ с официальным визитом
- Посмертную психиатрическую экспертизу назначили убийце супругов в Долгопрудном
- США за неделю потратили почти половину годового фонда на борьбу с ЧС
- В Балтийском море загорелся нефтяной танкер
- Костомаров станет членом жюри шоу «Народный ледниковый период»
- Песков: Путин кратко переговорил с президентом Пакистана
- Нобелевская премия мира присуждена борцам с ядерным оружием из Японии
- Глава Минздрава рассказал о наработках России по вакцине против вируса Марбург
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru