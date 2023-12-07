МВД: В результате стрельбы в брянской гимназии пострадали три человека
Три человека пострадали в результате стрельбы в гимназии № 5 в Брянске. Об этом пишет «МВД Медиа» со ссылкой на региональное управление министерства.
«По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой», — подчеркнули в МВД.
Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего, отмечает «Свободная пресса».
Ранее стало известно, что восьмиклассница открыла стрельбу из огнестрельного оружия в брянской гимназии. Администрация города заявляла о двух погибших и четырех пострадавших. Однако позже власти удалили сообщение с информацией о жертвах ЧП, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru