МВД: В результате стрельбы в брянской гимназии пострадали три человека

«По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой», — подчеркнули в МВД.

Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего, отмечает «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что восьмиклассница открыла стрельбу из огнестрельного оружия в брянской гимназии. Администрация города заявляла о двух погибших и четырех пострадавших. Однако позже власти удалили сообщение с информацией о жертвах ЧП, пишет RT.

