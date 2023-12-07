СМИ: Школьница устроила стрельбу в брянской школе
Ученица школы устроила стрельбу в Брянске, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы
Инцидент произошел в брянской гимназии №5. По имеющимся данным, ученица восьмого класса пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз.
По предварительным данным, восьмиклассница открыла стрельбу по группе мальчиков-одноклассников из оружия отца.
Позже городская администрация сообщила о двух погибших и четырех пострадавших при стрельбе. МВД региона подтвердило, что стрелявшая покончила с собой, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи всем пострадавшим, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru