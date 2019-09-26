После жесткой посадки Boeing в Барнауле возбуждено уголовное дело

После жесткой посадки самолета в аэропорту Барнаула Западно-Сибирское управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело. Как сообщает «Интерфакс», директор АО «Авиапредприятие "Алтай"» Виталий Архипенко заявил, что причины возгорания шасси у самолета, который летел из Вьетнама, установит комиссия Росавиации. При этом Архипенко редкая ситуация, так как судно уже приступило к торможению, подчёркивает RT.

«Что там случилось, пока непонятно», – признался он.

Как напоминает Москва 24, инцидент произошёл накануне вечером. Во время посадки в барнаульском аэропорту у самолета Boeing 767 загорелась правая стойка шасси. Пассажиры и члены экипажа были эвакуированы по надувным трапам. Во время ЧП на борту находился 331 человек, отмечает Ura.ru.

Добавлю, ранее сообщалось о 49 пострадавших, позже их число увеличилось до 56-ти.