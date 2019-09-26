После жесткой посадки Boeing в Барнауле возбуждено уголовное дело
После жесткой посадки самолета в аэропорту Барнаула Западно-Сибирское управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело. Как сообщает «Интерфакс», директор АО «Авиапредприятие "Алтай"» Виталий Архипенко заявил, что причины возгорания шасси у самолета, который летел из Вьетнама, установит комиссия Росавиации. При этом Архипенко редкая ситуация, так как судно уже приступило к торможению, подчёркивает RT.
«Что там случилось, пока непонятно», – признался он.
Как напоминает Москва 24, инцидент произошёл накануне вечером. Во время посадки в барнаульском аэропорту у самолета Boeing 767 загорелась правая стойка шасси. Пассажиры и члены экипажа были эвакуированы по надувным трапам. Во время ЧП на борту находился 331 человек, отмечает Ura.ru.
Добавлю, ранее сообщалось о 49 пострадавших, позже их число увеличилось до 56-ти.
Ранее НСН писала, что один из пассажиров рейса по имени Михаил рассказал в интервью «Катунь 24», что паника на борту началась лишь после того, как бортпроводник сообщил людям об экстренной эвакуации из самолета. При этом молодой человек подчеркнул, что мужчины «быстро успокоили» начавших кричать женщин.
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил в интервью НСН, что аэропорт Барнаула не представляет особой сложности для пилотов. Там хорошая взлетно-посадочная полоса длиной 3 километра, а сама воздушная гавань оборудована всеми необходимыми системами аэронавигации.
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