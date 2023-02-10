Число погибших при землетрясении в Сирии достигло 1387 человек

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 1387 человек. Об этом сообщили в местном Минздраве.

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В ведомстве добавили, что число пострадавших на данный момент составляет 2326 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 20 тысяч, а общее количество раненных, по последним данным, составляет 79717 человек.

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