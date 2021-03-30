После взрыва газа в Татарстане госпитализировали пять человек

По его словам, еще одному пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте. В результате происшествия погиб один человек.

Следствие в качестве основной версии ЧП рассматривает утечку бытового газа.

Однако появилась информация о том, что причиной взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске могла стать попытка суицида. По предварительным данным, свести счеты с жизнью мог жилец дома.

