После взрыва газа в Татарстане госпитализировали пять человек

После взрыва газа, который вызвал обрушение нескольких квартир в доме в Зеленодольске, госпитализировали пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана.

Растет число пострадавших при взрыве в Зеленодольске

По его словам, еще одному пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте. В результате происшествия погиб один человек.

Следствие в качестве основной версии ЧП рассматривает утечку бытового газа.

Однако появилась информация о том, что причиной взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске могла стать попытка суицида. По предварительным данным, свести счеты с жизнью мог жилец дома.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГоспитализацияДомВзрыв Газа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры