После смертельного ДТП на Ставрополье открыты два уголовных дела
Гибель шести человек в ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Ставропольском крае расследуют в рамках двух уголовных дел, сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что одно уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры
Другое уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК ПФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), отмечает СУ СКР по региону.
В воскресенье, 31 июля, стало известно об аварии в районе Светлограда. Водитель «Шевроле Круз» выехал на встречную полосу во время обгона в разрешенном месте, и врезался в пассажирскую «Газелью». В результате столкновения автомобили вспыхнули.
Погибли оба водителя и четыре пассажира маршрутки.
Ранее ДТП с двумя маршрутками произошло в Петербурге, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».
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