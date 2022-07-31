После смертельного ДТП на Ставрополье открыты два уголовных дела

Уточняется, что одно уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры

Другое уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК ПФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), отмечает СУ СКР по региону.

В воскресенье, 31 июля, стало известно об аварии в районе Светлограда. Водитель «Шевроле Круз» выехал на встречную полосу во время обгона в разрешенном месте, и врезался в пассажирскую «Газелью». В результате столкновения автомобили вспыхнули.

Погибли оба водителя и четыре пассажира маршрутки.

Ранее ДТП с двумя маршрутками произошло в Петербурге, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

