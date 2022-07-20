Автобус с детьми опрокинулся в Алтайском крае

По предварительным данным, в Солонешенском районе на трассе К-12 «Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай» пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся.

«По предварительной информации, в автобусе находились 33 несовершеннолетних и два сопровождающих», - добавили в полиции.

Ранее в Анапе шесть человек доставили в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой, сообщает RT.