Автобус с детьми опрокинулся в Алтайском крае

Автобус, в котором находились 33 несовершеннолетних пассажира, опрокинулся на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Сочи

По предварительным данным, в Солонешенском районе на трассе К-12 «Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай» пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся.

«По предварительной информации, в автобусе находились 33 несовершеннолетних и два сопровождающих», - добавили в полиции.

Ранее в Анапе шесть человек доставили в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алтайский КрайДТПДетиАвтобус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры